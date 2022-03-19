Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Более 70 иностранных судов заблокированы в украинских портах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 70 иностранных судов заблокированы украинскими формированиями в морских портах, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Военная операция на Украине

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более четырех с половиной млн. мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19-ти государств и экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

16 марта Мизинцев сказал, что экипажи 70 иностранных судов заблокированы в портах Украины из-за высокой минной опасности.

По его словам, минная опасность создана "киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море".

В субботу центр общественных связей ФСБ России заявил, что Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, есть опасность дрейфа этих мин в Босфор и в Средиземноморский бассейн.

Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мизинцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин призвал США пересмотреть оценки и отказаться от неверных действий

Си Цзиньпин призвал США пересмотреть оценки и отказаться от неверных действий
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о решении СНБО Украины приостановить в стране деятельность ряда партий

Суд Бразилии дал Telegram сутки, чтобы избежать блокировки

Суд Бразилии дал Telegram сутки, чтобы избежать блокировки
Военная операция на Украине

ЮНИСЕФ сообщил, что Украину покинули более 1,5 млн детей

Все белорусские дипломаты покинули Украину

Военная операция на Украине

ФСБ сообщила об украинских минах около портов Одесса, Очаков, Черноморск, Южный

Военная операция на Украине

Болгария не будет направлять вооружение Украине

Военная операция на Украине

Лавров связал идею Польши о миротворцах НАТО с желанием контролировать запад Украины

Лавров связал идею Польши о миротворцах НАТО с желанием контролировать запад Украины
Военная операция на Украине

Лавров сказал, что США "держат за руку" делегацию Украины на переговорах с РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код