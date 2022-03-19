Более 70 иностранных судов заблокированы в украинских портах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 70 иностранных судов заблокированы украинскими формированиями в морских портах, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более четырех с половиной млн. мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19-ти государств и экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

16 марта Мизинцев сказал, что экипажи 70 иностранных судов заблокированы в портах Украины из-за высокой минной опасности.

По его словам, минная опасность создана "киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море".

В субботу центр общественных связей ФСБ России заявил, что Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, есть опасность дрейфа этих мин в Босфор и в Средиземноморский бассейн.