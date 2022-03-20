Американец выиграл в лотерею, использую число даты рождения матери

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Житель штата Мэриленд разыграл в лотерее число, соответствующее дате рождения его матери и выиграл $50 000, сообщает агентство UPI.

64-летний житель Балтимора сообщил сотрудникам лотереи Pick 5 в штате Мэриленд, что выбрал номера 8-1-3-3-3 для своих билетов, так как эти цифры означают день рождения его матери, благодаря чему и выиграл крупную сумму.

Мужчина купил одинаковые билеты на дневной и вечерний розыгрыши 13 и 19 марта, и его номера оказались в вечернем розыгрыше 13 марта.

Игрок отсканировал свой билет с помощью лотерейного приложения на смартфоне и сразу побежал, чтобы сообщить жене о выигрыше. Жена пошла вместе с ним в лотерейный офис, чтобы забрать приз, т.к. не могла поверить в успех супруга. Она сказала, что была в шоке, когда услышала, что он выиграл 50 000 долларов.

"Я все еще не верила в это", - делится впечатлениями жена победителя.

Пара сообщила, что их планы на трату выигрыша включают ремонт кухни, подвала и гостиной.