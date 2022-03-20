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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В Бельгии автомобиль въехал в толпу участников карнавала

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, по предварительным данным, в их числе ребенок, многие получили травмы в ДТП близ бельгийского города Ла-Лувьер в провинции Эно, где традиционные ряженые "Жили" собирались для местного карнавала.

Ранним воскресным утром в группу из двух десятков человек врезался автомобиль, сообщил телеканал RTBF. Полиция задержала водителя. По ее первым сообщениям, в автомобиле находились двое молодых людей, которые, пытаясь скрыться от полицейских, въехали в толпу участников карнавала.

Тем не менее, министр внутренних дел распорядился проверить, не является ли этот инцидент предумышленным покушением.

Бельгия
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