Новый президент Южной Кореи переместит офис главы государства в квартал Минобороны

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение переместить офис из президентской резиденции в Синем доме (корейское название: Чхон Ва Дэ) в здание, где сейчас расположено министерство обороны страны, информирует в воскресенье Yonhap.

По данным агентства, таким образом он хочет дистанцироваться от "символа императорской власти" для того, чтобы показать свою близость народу.

Избранный президент также объявил, что переедет на новое место сразу после инаугурации, которая запланирована на 10 мая. В тот же день, по его словам, Синий дом будет открыт для посещений.

Агентство отмечает, что министерство обороны в свою очередь переедет в помещения, где сейчас расположен Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Это здание также расположено в квартале, в котором сейчас находится оборонное ведомство.

О планах переезда Юн Сок Ёль заявлял еще в ходе предвыборной кампании, напоминает Yonhap.

Кандидат Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии "Сила народа" победил на выборах президента в Южной Корее, которые прошли 9 марта.