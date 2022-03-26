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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Гол и победный буллит Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" в овертайме победил "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время поединка завершилось вничью 3:3, последнюю из шайб забросил Александр Овечкин (37 мин). Ему ассистировал другой российский форвард - Евгений Кузнецов.

В дополнительное время счет не изменился, а в серии буллитов победный гол забил Овечкин. Результат игры - 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Теперь у Овечкина 771 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место. Оба уже завершили карьеру.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" действует до 2026 года.

Александр Овечкин хоккей Вашингтон
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