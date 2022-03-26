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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:53

ЕС осудил атаку йеменских хуситов по нефтебазе в Саудовской Аравии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз выступил с осуждением атаки на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии и считает, что они могут привести к эскалации йеменского конфликта. Об этом заявил в субботу Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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"Европейский союз решительно осуждает теракты в Джидде и других местах, ответственность за которые взяло на себя движение хуситов из Йемена. Атаки на города и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны прекратиться", - говорится в заявлении, распространенном в субботу.

В нем подчеркивается, что эти действия "повышают риск дальнейшей эскалации йеменского конфликта и подрывают предпринимаемые усилия по прекращению войны".

Также Евросоюз призывает все стороны принять участие в переговорах в Эр-Рияде 29 марта под эгидой Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Накануне стало известно, что нефтяное хранилище в городе Джидда в Саудовской Аравии подверглось атаке. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы из Йемена, хуситы.

ЕС Йемен Саудовская Аравия Жозеп Боррель
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