В ДНР сообщили о 34 пострадавших среди мирных жителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В результате боевых действий на освобожденных силами ДНР территориях пострадали 34 мирных жителя, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе 3 детей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий: один в Новобахмутовке, еще один в Володарским и 32 в Мариуполе", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

Между тем, в СЦКК не сообщают, о каком периоде идет речь.