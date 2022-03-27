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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

В ДНР сообщили о 34 пострадавших среди мирных жителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В результате боевых действий на освобожденных силами ДНР территориях пострадали 34 мирных жителя, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе 3 детей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий: один в Новобахмутовке, еще один в Володарским и 32 в Мариуполе", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

Между тем, в СЦКК не сообщают, о каком периоде идет речь.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина
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