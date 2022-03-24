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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

В ДНР в результате украинских обстрелов погиб один человек, 14 были ранены

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Один горняк погиб, еще двое ранены в результате обстрела угольной шахты в Макеевке, также в результате боевых действий пострадали 12 мирных жителей, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация о гибели одного и ранении двух сотрудников шахты "Щегловская-Глубокая" в результате обстрела ВСУ Червоногвардейского района Макеевки. Данные работников устанавливаются", - говорится в сообщении, распространенном в четверг представительством ДНР в СЦКК.

В СЦКК также заявили "о ранении двух мирных жителей в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела со стороны ВСУ". "Также стало известно о ранении в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка мирного жителя", - добавили в Центре.

Сообщается также о девяти мирных жителях, пострадавших в результате боевых действий в ранее освобожденных силами ДНР населённых пунктах: восемь человек в Мариуполе и один - в поселке Славное.

Позднее в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Донецка погибла мирная жительница.

"Поступила информация о гибели мирной жительницы в результате прямого попадания боеприпаса ВСУ в частный жилой дом по улице Даргомыжского, 22 в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Макеевка Украина
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