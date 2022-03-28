SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нацперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines объявил о приостановке рейсов между Коломбо и Москвой.

Решение принято "в связи с эксплуатационными ограничениями, которые находятся вне контроля авиакомпании", говорится в сообщении на ее сайте.

"Ограничения представлены в форме международных финансовых ограничений и ограничений по страхованию воздушных судов, которые были введены в отношении России в связи с продолжающейся российско-украинским конфликтом и непосредственно влияют на полеты авиакомпании SriLankan Airlines в Россию. Соответственно, авиакомпания SriLankan Airlines прекратит полеты в Москву до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Компания продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, "как только условия улучшатся".

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".

"Аэрофлот" ранее анонсировал запуск рейсов из Москвы в Коломбо с 8 апреля. Полеты, как ожидается, будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю. Незадолго до этого "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.