Южная Корея ограничила экспорт 57 нестратегических товаров в РФ и Белоруссию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи ограничило экспорт 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Белоруссию, сообщил портал Business Korea.

"Корейские компании, которые хотят экспортировать товары из списка экспортного контроля в Россию и Белоруссию, должны проходить отдельную процедуру согласования, начиная с 26 марта", - говорится в сообщении.

К нестратегическим товарам относятся, в частности, низкопроизводительные полупроводники и компьютерная техника.

Портал отмечает, что ранее корейское правительство приняло решение контролировать экспорт в Россию на уровне, аналогичном экономическим санкциям США и ЕС, введенном после начала специальной операции РФ в Украине.