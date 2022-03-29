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SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году

SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году
Подготовка космического аппарата NASA "Эксплорер"
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет-носителей серии Falcon в 2022 году, сообщил основатель компании Илон Маск.

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"SpaceX Falcon (основное семейство ракет-носителей компании - ИФ) отлично прогрессирует - планируем 60 запусков в этом году", - сообщил Маск в Twitter.

В феврале компания сообщала, что планирует осуществить в текущем году 50 запусков.

На данный момент ракета-носитель Falcon 9, основная ракета для выведения диверсифицированной полезной нагрузки на околоземную орбиту, запускалась 144 раза, совершив в общей сложности 104 посадки первой многоразовой ступени.

Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 состоит из двух ступеней. Первая ступень ракеты способна совершать контролируемую вертикальную посадку на одну из морских платформ-дронов в океане, после чего может использоваться повторно.

Falcon 9 способна выводить 22,8 тонн на низкую околоземную орбиту, 8,3 тонны на геостационарную орбиту, а также, по заявлению компании, способна доставить 4 тонны полезной нагрузки на Марс.

Илон Маск SpaceX
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