В Эстонии пригрозили наказанием за демонстрацию портрета Путина 9 мая

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Эстонии Марис Лаури заявила о привлечении к ответственности людей, которые 9 мая придут на возложение венков и цветов к монументу Воина-Освободителя Таллина от фашистов (Бронзовому солдату) с портретом президента РФ.

Эстонское телевидение спросило во вторник главу Минюста, что будет, если 9 мая к Бронзовому солдату на Воинском кладбище люди придут с плакатом с изображением Владимира Путина. "Это явно провокация... и я считаю, что такой человек будет привлечен к ответственности", - сказала Лаури.

При этом министр высказалась за то, чтобы все жители Эстонии отмечали окончание второй мировой войны 8 мая, "поскольку именно тогда закончилась война, и был последний день войны". "А 9 мая можно было бы отмечать День свободы или День Европы, как мы это делаем уже сейчас. Конечно, на это потребуется время, но мы должны прилагать усилия. Говорить и объяснять придется много: на русском языке, в разных местах и различными способами", - заявила Лаури.

Она назвала запрет на посещение Бронзового солдата 9 мая "слишком радикальной мерой".

Между тем накануне Лаури сообщила о подготовке Минюстом Эстонии законопроекта, запрещающего в стране георгиевскую ленточку, знак Z и иную символику, которая используется во время спецоперации РФ на Украине. Законопроект будет передан на утверждение в парламент на следующей неделе и, как ожидается, принят до 9 мая.