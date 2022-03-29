Uber и BP расширят партнерство по доставке товаров первой необходимости

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies и британская BP Plc расширяют партнерство в сфере доставки товаров первой необходимости, в том числе свежих и готовых продуктов питания, при помощи сервиса Uber Eats из магазинов и кафе BP по всему миру.

Согласно сообщению Uber, в рамках партнерства к 2025 году более 3 тыс. торговых точек BP будут доступны через Uber Eats. Розничные точки британской компании включают как работающие под брендом BP, так и другие принадлежащие ей бренды, включая ampm и Wild Bean Cafe.

В рамках соглашения доставка из BP через Uber Eats будет возможна в Австралии, Новой Зеландии, Польше, ЮАР и на западном побережье США. Такая услуга в Великобритании и на востоке США станет доступна позднее в этом году, в странах Европы – в следующем году.

Опция доставки будет доступна в приложении BP, которое называется BPme.

"Наша цель – помогать потребителям по всему миру получать то, что им нужно, доставляя это прямо к порогу", - сказал старший вице-президент Uber по глобальным доставкам Пьер Димитри Гор-Коти. Поскольку у BP более 20,5 тыс. торговых точек по всему миру, это делает компанию важным партнером в этом намерении, добавил он.

BP уже обеспечивает зарядку электромобилей Uber. Компании намерены изучить другие потенциальные сферы будущего сотрудничества, включая возможности использования низкоуглеродных технологий при доставке товаров из магазинов BP.

Сервис доставки из торговых точек BP был запущен в 2019 году в Австралии, он в настоящее время доступен в 10 странах при посредничестве различных партнеров.