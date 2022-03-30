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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Белоруссия увеличила долю юаней во внешнеторговых расчетах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Из-за санкций Белоруссия увеличивает долю расчетов в китайских юанях во внешней торговле, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Его слова приводит "БелТА".

"Мы рассчитываемся с партнерами в России в российских рублях, в Западной Европе, странах Азии и Африки - в различных валютах. Это и доллары, и евро, и китайские юани. Торги в юанях набирают обороты, просто еще не все их распробовали. Но у нас есть случаи, когда покупатели активно рассчитываются юанями", - сказал премьер.

Он признал, что "есть узкие места, не все банки готовы пропускать такие платежи (в юанях - ИФ)", но добавил, что "на то и наша финансовая система, и банковские учреждения, чтобы выстраивать работу в этом направлении".

В целом, по его мнению, на фоне западных санкций во внешней торговле Белоруссии "региональные валюты будут играть все большую роль в международных расчетах".

Белоруссия Роман Головченко Китай
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