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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

"Лаборатория Касперского" увидела политическую подоплеку за ее внесением в список угроз нацбезопасности США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" выразила разочарование решением федеральной комиссии по коммуникациям США о внесении ее в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, представляющих угрозу национальной безопасности.

"Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам", - говорится в заявлении компании, распространенном в субботу.

"Расширение запрета на организации, получающие субсидии на телекоммуникационные системы от федеральной комиссии по коммуникациям США, также необоснованно и связано с геополитической обстановкой, а не всесторонней оценкой безопасности продуктов и сервисов "Лаборатории Касперского", - заявили авторы.

В компании обещали продолжить предоставлять партнёрам и клиентам доказательства качества и безопасности своих продуктов. "Компания готова сотрудничать с государственными органами США и ответить на любые вопросы со стороны федеральной комиссии по коммуникациям или других регуляторов", - сообщили в "Лаборатории Касперского", добавив, что она "не имеет политических связей ни с одним правительством в мире".

Помимо "Лаборатории Касперского", в список компаний "представляющих недопустимый риск для национальной безопасности и безопасности американских граждан" попали американские подразделения China Telecom и China Mobile International.

Лаборатория Касперского
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