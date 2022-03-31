Китайская мудрость: в драке двух сильных выигравших не будет

О взаимозависимости отношений КНР и РФ рассказывают специалисты по Китаю Александр Ломанов и Сергей Луконин

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Китай еще раз продемонстрировал, что даже в изменившейся международной обстановке российско-китайские отношения стабильны. Обе страны выступают за многополярный мир и против рестрикций США. О том, как и в какой степени их отношения взаимозависимы, беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М.Примакова, политологом-китаистом, профессором РАН Александром Ломановым и завсектором этого института, специалистом в области экономики Китая Сергеем Лукониным.

Драка двух тигров - не удача для охотника, а беда для дерущихся!

Корр.: Главы дипломатических миссий России и Китая на своей встрече высказались за многополярность мира и против любых санкций. Китайский министр Ван И неоднократно отмечал, что санкции "могут только навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия", а "расплачиваться за них будут страны и народы". Что это за позиция? Стремление как в старой китайской притче о мудрой обезьяне, которая сидит на вершине горы и смотрит, а вернее ждет, чем закончится драка двух тигров, чтобы воспользоваться их слабостью? Ее все чаще и чаще вспоминают и политологи и в СМИ, когда речь заходит об отношениях внутри треугольника – Россия, Китай, США!

Ломанов: Вспоминают часто, но не очень точно понимают ее настоящий смысл в контексте китайской культуры. И это еще раз напоминает о необходимости знания традиций и менталитета страны-партнера. Дело в том, что эта древняя, а ей более 2000 лет, мудрость в Китае воспринимается по-другому. В китайском оригинале на горе сидит не хитрая и осторожная обезьяна, а расчетливый охотник. Он терпеливо поджидает, когда тигры изранят друг друга с тем, чтобы потом превратить обоих хищников в свой трофей. Поэтому в китайской культуре эта мудрость не восхваляет сидящего на вершине горы, а предостерегает увлекшихся схваткой тигров о том, что они пострадают в первую очередь. Иными словами, если два крупных игрока сошлись в поединке, оба окажутся проигравшими в том случае, если есть готовая вмешаться и поживиться за их счет третья сторона. Сидящий на горе персонаж является отрицательным, эта мудрость его порицает.

Мао Цзэдун неоднократно использовал поговорку про дерущихся тигров – но не говорил о том, что место "хитрой обезьяны" должен занять Китай. В начальный период китайской Войны сопротивления Японии, в 1939 – 1940 годах, Мао осуждал Францию и Великобританию за стремление "наблюдать за схваткой тигров" со стороны, отказавшись от вмешательства в разгорающийся военный конфликт в Европе. Он также подозревал, что США намерены издалека наблюдать за битвой двух тигров – Китая и Японии, дожидаясь их взаимного ослабления, чтобы потом устроить на Востоке второй "мюнхенский сговор".

Корр.: Так что же означает китайский образ двух дерущихся тигров в применении к современности?

Ломанов: Это хорошее напоминание о том, что в нынешней сложной ситуации спор о том, кто является обезьяной или охотником и где находится эта гора, на которой можно безопасно отсидеться, стал неактуальным и несвоевременным. В интеллектуальных кругах Китая и России до сих пор заметны опасения оказаться в одиночестве в том случае, если партнер вдруг решит возвыситься над схваткой. У нас тревожатся, что Китай будет отсиживаться на горе пока Россия и США сцепятся в схватке и будут трепать друг друга до полного истощения. Сходным образом китайские аналитики подозревают, что Россия намерена отстраненно взирать с высокой горы на полномасштабное соперничество США и Китая.

В наши дни притча о тиграх и охотнике, и об отсутствии выигравшего, обрела важный назидательный смысл. За последние несколько десятилетий Россия и Китай сумели накопить огромный капитал взаимного доверия, две страны очень тесно сблизились. Ясно, что Москва и Пекин обоюдно выиграют в том случае, если будут с уверенностью видеть друг в друге надежного единомышленника, а не "хитрую обезьяну".

И все же: не упусти момент!

Корр.: Украинские тяжелые события все и всех расставляют по своим местам. В Китае конечно главным является политика Компартии и ее руководства. Но все равно есть общественное мнение, есть серьезные эксперты, которые, вероятно, исповедуют другие взгляды, поддерживая своих западных коллег…

Ломанов: В ранний период украинского кризиса в китайском экспертном сообществе начались метания. Заговорили о том, что Китаю не прожить без торговли с США, и ради этой цели связями с Россией можно, в случае необходимости, пожертвовать. В опубликованном за пределами Китая аналитическом материале прозвучал призыв внимательно смотреть, что будет происходить и в каком положении окажется Россия. Если Россия будет выигрывать, то все можно оставить как есть. Но если вдруг Россия потерпит поражение, то Китаю нельзя упустить момент переметнуться на сторону Запада и поддержать антироссийские санкции. По мнению подобных экспертов, это позволит Пекину совершить "великий стратегический прорыв" и завоевать симпатии Запада, который в благодарность за предательство откажется от попыток изолировать Китай, перестанет вводить санкции, враждебность Америки к Китаю тут же сменится на дружественную позицию и весь мир будет хвалить Китай.

Мне это напомнило советские иллюзии конца 1980-90-х годов. Тогда тоже говорили, что если отказаться от своих интересов и сдать всех своих союзников, то западные похвалы превзойдут все ожидания и начнется пресловутая интеграция в "европейский дом". Следует признать, что к настоящему времени китайских голосов в пользу "отказа от России" стало заметно меньше. Внутри Китая уже сформировалась четкая официальная политика по отношению к украинскому кризису.

План есть, но желания посредничать нет

Корр.: Пекин объявил о наличии у него мирного плана в отношении событий на Украине. Это стремление посредничать?

Ломанов: В начале марта Китай предложил мирный план из шести пунктов, нацеленный на решение гуманитарных проблем. Речь идет о том, что гуманитарные действия на Украине должны основываться на принципах нейтральности и справедливости, ни в коем случае нельзя допускать политизации гуманитарных проблем, следует помогать беженцам, защищать гражданское население, гарантировать людям безопасность, создать беспрепятственные гуманитарные коридоры. Особо подчеркнуто, что иностранцам, которые находятся на Украине, должна быть предоставлена гарантированная безопасность; им надо помочь безопасным образом вернуться в свои страны. Китай также призвал поддерживать координирующую роль ООН в предоставлении гуманитарной помощи и решении гуманитарных проблем. Со своей стороны, Китай обещал предоставить гуманитарную помощь.

Это хорошая и правильная инициатива, однако она не предполагает посредничества Китая в разрешении конфликта. На переговорах с Байденом китайский лидер Си Цзиньпин четко призвал США и НАТО начать диалог с Россией для преодоления кризиса европейской безопасности. Си подкрепил этой призыв китайской пословицей "Кто привязал колокольчик на шею тигра, пусть сам его и отвязывает". Иными словами, Китай считает глубинной и первоначальной причиной нынешнего кризиса ошибочную политику Запада, расширение НАТО на восток. Поэтому именно Запад должен "отвязать колокольчик", то есть провести деэскалацию кризиса с учетом интересов России.

В западной трактовке китайское "посредничество" сводится к оказанию давления на Россию, но по этому пути Китай идти не намерен. Пекин не говорит о том, что надо прекратить специальную операцию и вернуться на исходные позиции. Он призывает к созданию новой архитектуры европейской безопасности, которая приведет как к разрешению этого конфликта, так и к предотвращению будущих.

Стало модным в последнее время завышать китайские амбиции, представлять, что Поднебесная уже мнит себя мировой державой. Действительно, Китай очень заметно нарастил свой потенциал. Но при этом в Пекине прекрасно понимают, что не имеют достаточного влияния и компетенций для того, чтобы стать посредником в создании новой системы европейской безопасности. Даже если у китайской стороны есть конструктивные идеи в этой сфере, Запад их слушать не будет, как не слушал прежде доводы России.

Пекин: работа над уроками. Один – необходимость наращивания ядерного потенциала...

Корр.: Но уроки какие-то Пекин все-таки извлекает?

Ломанов: Это очень важный и серьезный вопрос - какие действия будут предприняты на основании сделанных выводов?

В военно-стратегической сфере США, памятуя о ядерном апокалипсисе, отказываются глубоко вмешиваться в украинский конфликт в качестве оппонента России. Не исключено, что это убедит Китай в необходимости существенно нарастить свой ядерный потенциал ради того, чтобы предотвратить в будущем военное вмешательство США в случае конфликта вокруг Тайваня. И это не единственная потенциальная горячая точка – столкновение США и Китая может произойти в Южно-Китайском море, на отдаленных морских коммуникациях, на сухопутной периферии Китая.

...второй урок – интенсификация программы импортозамещения

Другой урок относится к мирной сфере импортозамещения. Как для России, так и для Китая это стратегическая проблема. Ее острота стала заметна задолго до нынешнего кризиса на Украине. Россия начала двигаться к этой цели с 2014 года. После начала развязанной Трампом "торговой войны" Китай осознал свою уязвимость от западных поставок, быстрое продвижение к импортозамещению началось с 2019 года. Обе страны еще не избавились от уязвимостей в этой сфере. Глядя на нынешний набор антироссийских санкций, Китай имеет возможность примерить их на себя и оценить устойчивость национальной экономики к подобному стрессу. Пекин прекрасно понимает, что не готов к конфронтации с Вашингтоном в сопоставимых масштабах. США пользуются этим, они давят на Китай, шантажируют прекращением поставок электронных компонентов, лишением программного обеспечения, вторичными санкциями. Но Китай еще четыре года назад сказал "нет" Трампу, когда страна была гораздо более уязвимой для внешнего экономического давления. Сейчас его успехи в импортозамещении более заметны, пропорционально выросли возможности защиты от иностранного давления. Поэтому сейчас Китаю уже не так тяжело сказать США "нет" в ответ на требования оказать давление на Россию под угрозой расширения санкций. Следует понимать, что если Китай действительно добьется успехов на ниве импортозамещения, то глобальные последствия будут отличаться от российских.

Корр.: В чем отличие?

Ломанов: Если Россия добьется импортозамещения по гражданским самолетам, по микрочипам, то это будет дорогостоящее производство с небольшим количеством продукции, которое обеспечит безопасность России. Если же Китай добьется аналогичных успехов по гражданской авиации, по двигателестроению, по производству микрочипов, то с китайским умением налаживания массового производства вся эта продукция огромным потоком выплеснется на азиатские и мировые рынки. Иными словами, российская импортозамещенная продукция по большей части останется внутри страны, частично найдя сбыт на постсоветском пространстве. Когда Китай заменит иностранные ключевые технологии, он в огромном количестве и на коммерческой основе начнет снабжать ими Евразию, страны третьего мира, а потоми и развитые страны! Произойдет полнейшее переустройство мировой экономики, где ниша западных производителей может сильно сузится. Перспектива китайского импортозамещения является стратегическим вызовом для развитых индустриальных держав, поскольку весьма сильно заденет их экономические интересы и вызовет глобальные изменения мировой экономической структуры. Нетрудно предсказать, что западный ответ будет опираться на использование протекционистских инструментов. Если Запад не сможет победить Китай в экономической схватке, начнется ускоренный процесс самоизоляции рынка "западных демократий" от китайской продукции.

Внимательно наблюдая за санкциями США против России, Китай прекрасно понимает, что Запад готов на все. Похоже, что в случае резкого всплеска напряженности – не из-за того, что Китай поддерживает Россию по Украине, а в случае серьезного кризиса в области безопасности на рубежах Китая, - Запад не побоится наложить на Китай аналогичные санкции. Недавно тайваньские спецслужбы с уверенностью заявили о том, что в ближайшие три года материковый Китай не решится на военную операцию в отношении Тайваня. Причина в том, что это минимальное время, которое потребуется Пекину для того, чтобы залатать оставшиеся дыры, избавиться от серьезных уязвимостей, которые способны усугубить положение в экономике в том случае, если на Китай распространят всеобъемлющие западные санкции. Пекин насторожен, но не напуган. Угроза расширения санкций из-за продолжения сотрудничества с Россией просто тонет среди многих других угроз, с которыми США постоянно выступают против Китая. Более того, антикитайские санкции ширятся вне зависимости от того, как Китай взаимодействует с Россией и что происходит на Украине.

События на Украине и проблема Тайваня

Корр.: Вы упомянули Тайвань. В какой-то степени тайваньская проблема влияет на политику и позицию Китая, в том числе в украинском кризисе?

Ломанов: Цель воссоединения с Тайванем является для Китая сакральной, она не подлежит отмене либо пересмотру. Возможность использования силовых мер в случае полного исчерпания возможностей мирного диалога является базовым постулатом китайской политики на тайваньском направлении. Хотя большинство стран мира признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, "специальная операция" в отношении острова неизбежно повлечет за собой огромные издержки в сферах дипломатии, торговли, инвестиций. Китай глубоко вовлечен в мировую экономику, повторение против него санкций, введенных ныне против России, обрушит глобальные производственно-сбытовые цепочки, спровоцирует экономический кризис. Однако теперь уже никто не сможет с уверенностью заявить о том, что Запад никогда не решится на подобные меры. Тайваньские спецслужбы утверждают, что после начала украинского кризиса китайское руководство поручило экспертам провести глубокий анализ разных сценариев решения тайваньской проблемы. Речь идет не о подготовке к военному вторжению – хотя этот сценарий никто не сбрасывает со счетов – а о том, чтобы разработать полный комплекс мер, как мирных, так и немирных, обращая при этом как можно больше внимания на готовность к противодействию западным санкциям.

Неразбериха – вот как это называется!

Корр.: Мы говорили о политике Пекина. А что думают и как себя ведут китайские фирмы? Какова политика китайских фирм в условиях санкций США?

Луконин: Каковы основные трудности для китайских фирм? Одним словом можно их определить - неразбериха. Количество санкций настолько велико, что разобраться в них до конца и выстроить безопасную схему сотрудничества китайские компании пока не могут. Поэтому возникают проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве.

Простые товары продолжают экспортировать в Россию при условии перехода к оплате на юани. С высокотехнологичным оборудованием возникают сложности: во-первых, некоторые китайские компании сами частично зависят от западных технологий, т.е. в производимом ими конечном продукте есть интеллектуальная составляющая стран, которые присоединились к санкциям, во-вторых, американский и европейский рынки для них важнее российского просто потому, что они больше.

Исходя из этого, политика китайских компаний, которые выпускают простые товары массового потребления – работать, как и работали раньше, при условии оплаты в юанях. Но при этом китайские компании, выпускающие высокотехнологичное оборудование, прикладывают максимум усилий, чтобы не попасть под антироссийские санкции.

Корр.: Боятся ли они контактов с российскими фирмами и банками?

Луконин: Как было сказано выше – по-разному. Малому и среднему бизнесу – практически все равно, и вопрос только в проведении платежей из России. Хотя и они могут поднимать цены на волне ажиотажа и перестают работать с полной или частичной отсрочкой платежа за товар.

Крупные китайские компании "дуют на воду" - лишние проблемы никому не нужны, им и своих внутрикитайских хватает. Некоторые из них, например, соглашаются на отгрузку товара в адрес формально китайского покупателя (китайское или гонконгское юр. лицо), а он, в свою очередь, уже сам экспортирует товар в Россию. В этом случае, российским импортерам нужно юридическое лицо, зарегистрированное в материковом Китае или Гонконге. Могут быть схемы через Дубай и другие юрисдикции. Но это все временные и чрезвычайные схемы для решения сиюминутных проблем – стратегического механизма пока не сформировано.

В целом, во-первых, китайские компании "последнюю рубаху" снимать с себя в пользу российских партнеров не будут, во-вторых, схемы по обходу санкций ведут к удорожанию товаров для конечного потребителя, в-третьих, в последние 3-5 лет Китай стал очень внимательно относится к уже своей интеллектуальной собственности и безвозмездно делиться ей не будет.

Китайские фирмы на распутье!

Корр.: Каков ущерб китайской экономики от санкций?

Луконин: Пока минимальный – объем российско-китайского торгово-экономического сотрудничества незначительный по сравнению, например, с китайско-американскими или китайско-европейским.

С одной стороны, китайские компании вообще могут выиграть, т.к. займут ниши на российском рынке, которые освобождаются после ухода западных фирм. Кроме того, конечно, с оговорками, но Китай еще больше укрепит свой статус в качестве поставщика высокотехнологичного оборудования в Россию.

С другой стороны, если начнется полномасштабный кризис в Европе уже из-за российских контрсанкций – это может привести к сокращению китайского экспорта в ЕС. Еще есть риск дополнительных европейских и американских санкций в отношении Китая за его, по их мнению, пророссийскую позицию, что также может привести к сокращению китайского экспорта в ЕС и США.

Опасаются и увеличения инфляции в КНР, особенно, продовольственной из-за геополитических проблем и, соответственно, из-за разрушения цепочек поставок. Кроме того, некоторые опасения вызывает и транзит китайских товаров в ЕС через территорию России и Казахстана по сухопутному ж/д маршруту и из-за того, что европейские перевозчики отказываются работать с российской стороной.

Как выполнять то, что невозможно выполнить?

Корр.: Изменились ли экономические отношения Китая с другими странами, учитывая широкие санкции против России: притормозит это стремление Китая к сотрудничеству с теми фирмами и банками, которые находятся под санкциями?

Луконин: Однозначного ответа нет. Если брать опыт китайско-иранского сотрудничества, то Пекин, как правило, страховался и придерживался режима санкций. Ограниченное торгово-экономическое сотрудничество было в пользу Китая. Сейчас, как представляется, ситуация немного другая.

Во-первых, сам абсурдный масштаб санкций – их просто невозможно соблюсти все. Более того, чем больше их будет вводиться против России или против других стран за сотрудничество с Россией, они же и будут все больше размываться. Как выполнять то, что невозможно выполнить?

Во-вторых, у них нет уверенности что то, что происходит с Россией сегодня, завтра не может произойти с Китаем.

Поэтому я ожидаю выстраивание новых стратегических схем сотрудничества, причем не только с Китаем, но и с Индией, и с другими, неприсоединившимися к санкциям странами.