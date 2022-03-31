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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В НАТО заявили, что будут следить за действиями РФ, а не ее заявлениями по Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В НАТО в случае с украинским кризисом будет оценивать действия, а не заявления РФ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы можем судить Россию только по ее действиям, а не по словам", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции в четверг. Так он прокомментировал недавнее заявление РФ о намерении сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Столтенберг вновь отметил, что России, по мнению НАТО, следует закончить спецоперацию и вывести все свои войска из Украины.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в альянсе "приветствуют любые усилия по поискам политического решения, в том числе - переговоры в Турции".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против РФ масштабные санкции. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины.

29 марта в Стамбуле прошел последний раунд переговоров. По его итогам замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что "переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость". В связи с этим, по его словам, принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский тогда же, 29 марта, отметил, что военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

30 марта представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях. Он пояснил, что на этих направлениях происходит плановая перегруппировка войск. По его словам, "целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса".

НАТО Йенс Столтенберг РФ Украина
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