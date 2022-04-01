Спрос на муку и подсолнечное масло в Германии резко вырос из-за ситуации на Украине

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на муку и пищевые масла в Германии резко вырос после начала военной операции России на Украине, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

Опасаясь, что конфликт приведет к сокращению поставок пшеницы и подсолнечного масла из Украины и России, покупатели стали активно запасаться мукой и маслом, опустошив полки с этими товарами в супермаркетах, пишет газета Financial Times.

Как отмечает Destatis, многие ритейлеры были вынуждены ограничить продажи муки и масла из-за высокого спроса.

Оценки ведомства показывают, что спрос резко вырос уже на неделе с 21 по 27 февраля. При этом, продажи масла за неделю с 7 по 13 марта были на 123% выше, чем полгода назад, а продажи муки - на 206% выше уровня сентября 2021 года.

На неделе с 14 по 20 марта рост продаж несколько замедлился, но они по-прежнему остаются высокими, учитывая, что сигналов возможных перебоев в поставках не наблюдается, отмечают в Destatis.

Украина и Россия являются крупными мировыми поставщиками пшеницы, подсолнечного масла и ряда других сельскохозяйственных культур. На долю Украины приходится половина мирового экспорта подсолнечного масла, на долю России - 21%.