Омбудсмен заявила об изъятии машин у 28 дальнобойщиков из РФ на границе Словакии и Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - У 28 российских дальнобойщиков на границе между Словакией и Украиной конфисковали грузовики и документы, сообщила в пятницу пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Ко мне обратились наши граждане - 28 водителей грузовых машин, перевозивших по контракту товары в Россию через Украину. Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Омбудсмен находится в постоянном контакте с компетентными органами по данному вопросу и работает над возвращением россиян домой, добавили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

25 марта Татьяна Москалькова сообщила, что РФ и Украина договорились о пропуске шести дальнобойщиков с каждой стороны домой. "Шесть граждан России, дальнобойщиков, им были возвращены документы, и они покинули пункт пропуска на украинской границе. И с нашей стороны тоже шесть дальнобойщиков-водителей смогли уехать к себе домой", - сказала омбудсмен в ходе встречи с освобожденными моряками кораблей Millenial Spirit и Helt.