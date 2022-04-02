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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Палата представителей США проголосовала за декриминализацию марихуаны

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в пятницу большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне, сообщает Axios.

В поддержку законопроекта высказались 220 законодателей, против проголосовали 204 члена Палаты представителей. Несмотря на одобрение верхней палаты американского Конгресса, Axios прогнозирует "тяжелую битву" вокруг законопроекта в Сенате.

Законопроект предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ. Таким образом производство, продажа и хранение наркотика не будет уголовно наказуемым во всех американских штатах. Кроме того, как отмечает издание, принятие законопроекта создаст возможности для пересмотра уже вынесенных приговоров, связанным с марихуаной.

Axios напоминает, что аналогичный законопроект уже был принят Палатой представителей в 2020 году, но не прошел Сенат, который тогда контролировался республиканцами.

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