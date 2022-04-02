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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

Зеленский заявил о сомнениях в искренности помощи США Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отказ США от поставок военных самолетов и ракет может вызвать сомнение в действительной готовности США оказывать помощь Украине.

Зеленский сказал, что, хотя и "верит в президента Байдена", но пока не добился от США поставок Украине ракет и самолетов.

"Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все", - заявил он.

По его словам, неспособность действовать быстро ставит под сомнение, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина могла защитить себя, или вместо этого они "играют в игры".

"Если мы видим, что процесс передачи такого оружия идет медленно, и люди начинают задавать этот вопрос (...): может быть, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют с нами в игры", - утверждает он.

Зеленский также посетовал, что Запад отказывает Украине во вступлении в НАТО.

"Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО... Мы - дополнение, мы - локомотив. Я думаю, что мы являемся одной из важных составляющих европейского континента", - заявил он.

Зеленский не впервые призывает США к более серьезной военной поддержке Украины, особенно в вопросе поставки самолетов и ПВО.

США Россия Украина Владимир Зеленский
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