Зеленский призвал Запад увеличить военную поддержку Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой активизировать поддержку, в очередной раз попросив их предоставить стране самолеты, танки, противокорабельное оружие.

"Цена для безопасности Украины и Европы очень конкретна - это самолеты, это танки для нашего государства, противоракетная оборона и противокорабельное оружие", - заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на воскресенье.

"Это то, что есть у наших партнеров, это то, что у них покрывается пылью. Это все для свободы не только Украины - это для свободы Европы", - добавил он.

"Всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО. Мы ждем уже 31 день. (...)", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, в Польше министры иностранных дел и обороны Украины встретились с коллегами из США, к которым присоединился президент США Джо Байден, переговоры "касались того, что нам действительно нужно, пока продолжается этот пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие элементы защиты".

Он сетует, что в поставках из-за границы много дробовиков и пулеметов, но этого недостаточно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

24 марта в Брюсселе прошло три важных саммита в рамках НАТО, G7 и Совета Европы. Новых заявлений по их итогам сделано не было, за исключением требования президента США Джо Байдена исключить Россию из G20. США и Великобритания объявили новые санкции, в соответствии с которыми расширен санкционный список российских элит и которые распространяются на оборонные предприятия и некоторые российские банки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не намерен отправлять войска или самолеты на Украину.

24 марта Байден заявил после встречи с лидерами НАТО, что альянс и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО.