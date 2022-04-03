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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В центре Кабула в результате взрыва пострадали несколько человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В центре афганской столицы в воскресенье прогремел мощный взрыв.

Судя по видеоматериалам, публикуемым в местных социальных сетях, взрыв произошел в многолюдном месте, имеются пострадавшие.

"Несколько минут назад в квартале "Сарои Шахзода" (дворец принца) произошел взрыв. Характер и жертвы этого инцидента пока неизвестны", - сообщило информационное агентство Aamaj News.

Министерство внутренних дел движения "Талибан" (запрещено в России) прокомментировало подробности взрыва, сообщило информационное агентство Aamaj News.

"Министерство внутренних дел талибов заявляет, что сегодняшний взрыв в квартале "Сарои Шахзода" был вызван "ручной гранатой", брошенной грабителем, в результате чего десять человек получили ранения", - говорится в сообщении.

О судьбе грабителя в сообщении нет сведений.

В квартале "Сарои Шахзода" находится главный валютный рынок афганской столицы.

Афганистан Кабул
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