РФ и Алжир проведут совместные антитеррористические учения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Представители командования Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии определили место, срок, тему и количество участников совместного российско-алжирского антитеррористического учения сухопутных войск, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Во Владикавказе на базе Дома офицеров прошла первая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому антитеррористическому учению Сухопутных войск, которое состоится в ноябре текущего года на полигоне Хамакир в Алжирской Народной Демократической Республике. Тематикой учения станут тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны России в учениях планируется задействовать около 80 военнослужащих.

"Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2022 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Алжира, Египта, Казахстана и Пакистана", - уточняется в сообщении.