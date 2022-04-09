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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

"Белавиа" возобновила рейсы из Минска в Казань

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" с субботы возобновила рейсы из Минска в Казань, с понедельника планирует полеты в Екатеринбург, сообщил генеральный директор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец.

"Белавиа возобновляет полеты по маршруту Минск-Казань-Минск с 9 апреля. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по субботам и вторникам", - написал он в соцсети.

Как добавил Чергинец, "рейс Минск-Екатеринбург-Минск стартует с 11 апреля, будет выполняться Белавиа по понедельникам и четвергам".

Согласно информации на онлайн-табло Национального аэропорта Минск, вылет самолета из белорусской столицы в Казань запланирован на 11:30 по местному времени (совпадает с московским и казанским).

Рейсы "Белавиа" из Минска в Казань были приостановлены с 18 марта 2020 года в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом. Рейсы в Екатеринбург не входили в расписание белорусской авиакомпании.

Белавиа Минск Казань Екатеринбург
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