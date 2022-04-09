Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

Британия пообещала усиливать экономическое давление на РФ каждую неделю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Британия не будет ограничиваться нынешними санкциями в отношении России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в субботу в Киеве.

Вместе с тем он заверил, что Лондон будет поставлять Киеву технологии и ноу-хау для усиления позиций Украины.

"Мы - Великобритания - и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина (...) никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом", - заявил Джонсон.

Украина Россия Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции пассажирка перехватила штурвал и не дала самолету упасть на жилые дома

Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Военная операция на Украине

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Пандемия коронавируса

В Шанхае зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код