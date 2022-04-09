Британия пообещала усиливать экономическое давление на РФ каждую неделю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Британия не будет ограничиваться нынешними санкциями в отношении России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в субботу в Киеве.

Вместе с тем он заверил, что Лондон будет поставлять Киеву технологии и ноу-хау для усиления позиций Украины.

"Мы - Великобритания - и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина (...) никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом", - заявил Джонсон.