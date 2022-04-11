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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Бибилов заявил о вероятности второго тура выборов президента Южной Осетии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о вероятности второго тура выборов главы государства.

"Мы понимаем, что будет второй тур, исходя из того, что обработано более 96 процентов протоколов", - заявил Бибилов в воскресенье в пресс-центре ЦИК.

"Судя по всему, будет второй тур. Это все благодаря тому, что мы все делали в рамках закона. Мне очень приятно выйти во второй тур, потому что выходят две идеологии - и здесь уже выбор народа. За кого народ проголосует, тот и будет президентом", - сказал он.

Он подчеркнул, что республике необходима консолидация.

"Я человек военный, принимаю вызовы достойно, я привык бороться, самое главное - спокойствие", - заявил он.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Южная Осетия
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