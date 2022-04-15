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Белоруссия повысит отпускную цену на сахар, чтобы предотвратить его массовый вывоз в РФ

Белоруссия повысит отпускную цену на сахар, чтобы предотвратить его массовый вывоз в РФ
Фото: Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские производители сахара повысят уровень отпускной цены, который сохранялся с 2016 года, сообщил белорусский концерн "Белгоспищепром".

"Нынешнее изменение отпускной цены - превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - говорится в сообщении.

"Основная задача концерна - обеспечить продуктами питания, в первую очередь, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста", - отметил председатель концерна Олег Жидков.

"Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг", - сказал он.

В Белоруссии работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство составляет около 4,8 тыс. тонн.

Официальный курс на 15 апреля - 2,8506 бел. рубля/$1.

Белоруссия Белгоспищепром
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