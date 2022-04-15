В Узбекистане обеспокоены возможными рисками операций с подсанкционными банками РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана поручили ЦБ и банкам страны информировать клиентов о рисках проведения операций с российскими банками, подпавшими под санкции Запада, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.

"Правительственная комиссия поручила ЦБ и банкам провести работу с местными предприятиями, чтобы определить, не попадают ли банки зарубежных партнеров под санкции, и наладить систему информирования предприятий перед проведением каких-либо экспортно-импортных операций", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, в этой связи ранее ряд банков Узбекистана разместил у себя на сайтах информацию о приостановке проведения валютных международных платежей, за исключением операций в российских рублях, с рядом банков РФ, попавших под западные санкции.

В начале марта ЕС принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. В апреле ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие". Персональные санкции ЕС предусматривают заморозку всех активов фигурантов на территории стран Союза.

Великобритания также ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, кроме того, под санкции попали ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП.