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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

СМИ узнали о решении Италии с воскресенья закрыть порты для судов из РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб.

Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля 2022 года стали ходить под флагом других стран. Грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписывают выйти в море, как только они завершат текущие операции.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

Италия ЕС
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