NASA заключило соглашения с шестью частными компаниями для замены спутников TDRS

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - NASA заключило соглашения с шестью американскими коммерческими компаниями для постепенной замены аппаратов спутниковой группировки TDRS, которые обеспечивают связь миссий управления в околоземном космическом пространстве, сообщается на сайте космического ведомства.

"20 апреля NASA выбрало шесть американских компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи, для разработки и демонстрации услуг связи в околоземном космическом пространстве, которые могут использоваться в будущих миссиях управления", - говорится в сообщении NASA.

По информации космического ведомства, контракты были заключены в рамках программы предоставления коммуникационных услуг (Communications Services Project, CSP) с Inmarsat Government Inc, Kuiper Government Solutions, SES Government Solutions, SpaceX, Telesat U.S. Services и Viasat Incorporated. Общая сумма выплат по контрактам составит $278,5 млн.

Там добавили, что управление в течение года оценивало возможность использования коммерческих спутниковых группировок связи для миссий на околоземной орбите, чтобы обеспечить постепенное сведение с околоземной орбиты группировки TDRS (спутник сопровождения объектов и передачи данных).

Теперь, по плану NASA, аппараты коммерческих спутниковых систем должны постепенно заменять спутники TDRS, по мере их выхода из строя.

В сообщении также отмечается, что компании предложили технические подходы, благодаря которым управление смогло бы снизить расходы, увеличить гибкость операционных моделей и производительность аппаратов в рамках широкого спектра миссий.

"Каждая компания завершит технологическую разработку и проведёт демонстрацию работы своих спутниковых систем на орбите к 2025 году, чтобы доказать, что с помощью их технологий возможно гарантировать надёжное и малозатратное проведение операций, включая возможность обеспечивать высокопроизводительную и высокоскоростную двустороннюю связь", - уточняется в сообщении.

Спутниковая группировка TDRS состоит из восьми аппаратов, которые обеспечивают связь в ходе всех миссий NASA в околоземном космическом пространстве, в том числе коммуникацию Международной космической станции с Землей, а также связь с телескопом Hubble. Почти половина из тридцати терабайт данных, которые NASA получает из космоса, передаются на Землю спутниками этой группировки. Запуск первого аппарата группировки был осуществлён в 1983 году.