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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили считает, что у Грузии нет возможности вводить против РФ такие санкции, которые нанесли бы России больше урон, чем Грузии.

"Грузия не может ввести какие-то такие санкции в отношении России, которые нанесут России больше урон, чем Грузии. Исходя из этого, у этого нет никакого смысла и эффекта кроме того, что это вызовет эскалацию, а эскалация в конечном итоге приведет нас к вооруженному конфликту", - заявил Папуашвили в четверг вечером в интервью грузинскому Первому каналу, комментируя в очередной раз высказанную критику в адрес Тбилиси со стороны Киева из-за отказа Грузии присоединяться к санкциям против России.

При этом, по его словам, Грузия не будет тем местом, где Россия сможет обойти международные санкции.

Папуашвили отметил, что грузинское правительство всегда избегало и избегает критики в адрес украинского правительства, но есть вопросы, на которые грузинским властям приходится реагировать. В частности, он считает неприемлемыми призывы со стороны ряда украинских политиков, касающиеся открытия Грузией "второго фронта".

По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.

"Если будут претензии по этим двум вопросам, мы эти претензии не примем", - сказал Папуашвили.

Грузия Украина Россия Шалва Папуашвили
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