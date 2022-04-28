Twitter увеличил прибыль в 7,5 раз в I квартале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Inc, находящаяся в процессе приобретения миллиардером Илоном Маском, отчиталась о росте чистой прибыли в 7,5 раза по итогам первого квартала 2022 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $513 млн, или 61 цент в расчете на акцию, по сравнению с $68 млн, или 8 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 90 центов на акцию.

Выручка выросла на 16%, до $1,2 млрд с $1,04 млрд годом ранее. В том числе доходы от рекламы повысились на 23% и достигли $1,1 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне 5 центов на акцию при выручке в $1,23 млрд.

Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей" (mDAU) за год повысилось на 15,9% и достигло 229 млн человек на конец первого квартала. Число таких пользователей в США выросло на 6,4% - до 39,6 млн, в остальном мире - на 18,1%, до 189,4 млн.

Компания не стала давать годовой и квартальный прогнозы в связи с поглощением, после которого её акции ждет процедура делистинга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

Котировки акций Twitter на предварительных торгах в четверг дорожают на 0,8%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 12,5%, до $37,9 млрд.