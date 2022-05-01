19-лентнего американца обвиняют в том, что он убил мать в ответ на запрет курить в спальне

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - 19-летний мужчина из Флориды был арестован и обвинен в том, что на этой неделе он якобы застрелил свою мать в приступе гнева, сообщает канал Fox News.

Сет Сеттл застрелил свою мать в четверг после того, как она приказала ему прекратить курить сигары в своей спальне, сообщает шериф округа Полк Грейди Джадд.

Инцидент произошел вскоре после того, как отец Сеттла ушел с работы в обычный будний день.

Однако вскоре после 9:30 утра ему позвонили и сообщили, что его жена доставлена в больницу.

Власти были впервые предупреждены об инциденте 24-летним братом Сеттла, который обнаружил, что его мать упала в обморок в их доме на озере Уэльс. Полицейские не сразу подумали о преступлении, поскольку, по сообщениям, в доме не было обнаружено ни крови, ни явных повреждений на теле жертвы.

К тому времени, когда отец Сеттла забрал свою дочь из школы и вернулся домой, ему сообщили, что его жена умерла. После того, как мать Сеттла была объявлена мертвой, медсестра осмотрела тело и обнаружила то, что выглядело как колотые раны.

Джадд сказал, что жертва была ранена в сердце, что привело к немедленной смерти. Сеттл сбежал, но позже признался следователям, что застрелил свою мать.

Джадд сказал, что Сеттл утверждал, будто был в депрессии и приставлял пистолет к собственной голове до того, как его мать вошла в его спальню. Он утверждал, что пистолет случайно разрядился, когда он хотел опустить оружие. Шериф сказал, что рассказ Сеттла не вызывает доверия. "Он пробежал мимо нее после попадания — и не помог, не позвонил в 911", - добавил шериф.

Сеттлу были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, фальсификации улик, пяти эпизодах предоставления ложной информации правоохранительным органам и стрельбе из огнестрельного оружия в жилом доме.

Также предполагается, что пистолет был им приобретен незаконно.