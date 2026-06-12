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Правительство Словении отменило ряд антиизраильских мер прежнего кабинета

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Словения возобновит экспорт и транзит вооружений в Израиль, а также восстановит закупки израильского вооружения, сообщают в пятницу словенские СМИ.

Решение принято правительством консерватора Янеза Янши, которое пришло к власти 4 апреля.

Кроме того, с премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министров его правительства Итамара Бен-Гвира (министерство безопасности) и Бецалеля Смотрича (министерство финансов) сняты грифы персона нон-грата.

Янша также объявил, что отменит одобренное предыдущим правительством признание Палестины государством.

В июле прошлого года Словения стала первой страной, запретившей торговлю оружием с Израилем, когда правительство возглавлял либерал Роберт Голоб.

Словенская демократическая партия, лидером которой является Янша, заняла второе место на парламентских выборах 22 марта, однако в конечном итоге именно Янше удалось заручиться парламентской поддержкой при формировании коалиционного правительства.

Израиль Палестина Словения Янез Янша
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Правительство Словении отменило ряд антиизраильских мер прежнего кабинета

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