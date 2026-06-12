Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

Автопортрет Дэвида Хокни Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Британский художник и фотограф, один из самых известных представителей поп-арта Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет, сообщает в пятницу Sky News.

Пресс-секретарь Хокни сообщает, что художник "мирно скончался" у себя дома в Лондоне. Менее чем через месяц, 9 июля, ему исполнилось бы 89 лет.

Хокни стал одной из самых влиятельных фигур в искусстве и популярность обрел еще в 1960-х. Он был финансово успешен на протяжении всей карьеры. 15 ноября 2018 года его работа "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" стала самым дорогим произведением ныне живущего художника - ее приобрели на аукционе за $90 млн.