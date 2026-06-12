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"Сильная Армения" считает необходимым проведение второго тура парламентских выборов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна настаивает на проведении второго тура голосования на выборах в парламент Армении.

"Пашинян на выборах не победил. Армении нужна легитимная власть. Он этого не обеспечил. Выборы полностью провалены, сфальсифицированы, проведены в атмосфере террора", - заявил Карапетян журналистам в пятницу.

По его словам, необходимо провести второй тур голосования.

"Мы уже обратились в ЦИК с требованием аннулировать результаты голосования. Мы обратимся также в Конституционный суд с требованием о проведении второго тура голосования", - сказал Карапетян.

При этом он заявил, что "Сильная Армения" может согласиться и взять мандаты, "если посчитаем, что так можно быстрее добиться отставки Пашиняна".

"Если посчитаем, что уличная борьба - наиболее быстрый путь, то пойдем этим путем. Наша цель - отстранение Пашиняна от власти", - сказал Карапетян.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня, окончательные данные будут оглашены 14 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

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"Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После пересчета голосов на ряде участков партия потеряла 213 голосов.

В пятницу глава партии Гагик Царукян заявил, что начинает консультации с другими политическими силами, направленные на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям властей.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в пятницу представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными итогов парламентских выборов 7 июня.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.

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