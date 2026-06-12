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Партия "Процветающая Армения" пообещала вывести десятки тысяч людей на улицы Еревана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна обещает заполонить улицы Еревана десятками тысяч людей, если власти Армении не прекратят "правовой беспредел" в связи с ситуацией с выборами.

"То, что сегодня начнется в 13:00 у здания ЦИК (акция протеста - ИФ), всего лишь начало. Если Никол Пашинян не прекратит правовой беспредел и произвол, то все правительственные здания и улицы Еревана будут наводнены десятками тысяч людей", - заявил представитель партии Сурен Суренянц на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в партии ожидали, что власти Армении организуют и проведут выборы в конструктивной и конкурентной атмосфере.

"К сожалению, этого не произошло. Если Пашиняну кажется, что он может сломить нас, то он ошибается, и убедится в этом", - сказал Суренянц.

Со своей стороны, бывший глава МИД Армении, представитель "Процветающей Армении" Ара Айвазян заявил, что решение ЦИК об аннулировании результатов голосования на двух избирательных участках "ставит под сомнение принцип волеизъявления народа".

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня, окончательные данные будут оглашены 14 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

"Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участков.

Поздно вечером в минувший четверг ЦИК аннулировал результаты голосования на двух участках - одном в Ереване и еще одном в городе Мегри. Причиной стали распространенные в день голосования сообщения СМИ о том, что на участки 10/51 и 35/65 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после установленного времени.

По данным партии, "Процветающая Армения" в результате решения ЦИК потеряла 213 голосов.

В мире"Процветающая Армения" заявила, что начинает консультации с другими политическими силамиЧитать подробнее

В пятницу Царукян заявил, что начинает консультации с другими политическими силами, направленные на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям властей.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в пятницу представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными итоги парламентских выборов 7 июня.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.

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