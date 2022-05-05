Референдум по поправкам к конституции Казахстана назначен на 5 июня

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по внесению поправок в конституцию 5 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства постановил вынести на республиканский референдум проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?"

Отмечается, что данный указ и проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" будет опубликован в средствах массовой информации 6 мая.

Ранее в четверг мажилис парламента Казахстана внес в закон о референдуме поправку, которой исключается норма, запрещающая выносить на референдум изменение статуса первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Также в закон внесен ряд поправок, нацеленных на унификацию форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума. В частности, вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ или указаны все предложенные варианты ответов.

Изменение конституции было инициировано президентом, предложение было озвучено им в послании народу в марте 2022 года. Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны. В частности, в рамках поправок, вносимых в конституцию, планируется исключение статуса первого президента Казахстана из основного закона страны.