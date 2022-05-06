Суд присудил Парижу компенсацию от государства за ущерб от "желтых жилетов"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суд обязал французское государство выплатить Парижу более 1,4 млн евро компенсации за ущерб, полученный во время манифестаций движения "желтых жилетов" в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года, пишет Le Figaro со ссылкой на коммюнике мэрии столицы.

Масштабные акции "желтых жилетов", которые проводились против повышения налогов на ископаемое топливо, сопровождались мародерством и столкновениями с полицией. В частности, 1 декабря 2018 года протестующие ворвались в музей Триумфальной арки, разбили несколько статуй и разрисовали стены арки краской из баллончиков.

В марте 2019 года манифестанты подожгли знаменитый ресторан Fouquet's на Елисейских полях.