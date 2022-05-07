Власти ЕС пытаются сдвинуть переговоры с Ираном по СВПД с мертвой точки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС из последних сил старается выйти из тупика с женевскими переговорами вокруг соглашения по иранской ядерной программе, сообщили в субботу западные СМИ.

По данным СМИ, Боррель сказал газете Financial Times, что пытается найти "срединный путь", который позволит сдвинуть переговоры с мертвой точки и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СМИ напоминают, что переговоры в Женеве приостановили в марте, в основном из-за требований Ирана к США убрать из списка террористических организаций иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). В свою очередь Боррель сказал, что изучает вариант одновременной отмены подобного статуса у КСИР, но с его сохранением у ряда подразделений КСИР, который имеет обширные коммерческие структуры.

Также Боррель выразил желание направить на переговоры в Тегеран главного переговорщика от ЕС Энрике Мора. Но в то же время Боррель признал, что Иран не испытывает энтузиазма от переговоров. Глава дипломатии ЕС добавил, что переговорщики от ЕС не будут предъявлять Ирану ультиматумы.

СВПД по иранской ядерной программе

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.