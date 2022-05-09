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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

МИД Белоруссии заявил, что Минск осознанно пользуется возможностью "ядерного зонтика" с РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что в Минске считают активно развитие интеграции с РФ достойным ответом на западные санкции и осознанно пользуются возможностью "ядерного зонтика" России.

"Наличие ядерного оружия сделало невозможными глобальные войны, и, соответственно, те, кто находится в союзе с государствами, обладающими значительным ядерным потенциалом, неуязвимы для каких-то мелких военных конфликтов. А Белоруссия осознанно пользуется этой возможностью "ядерного зонтика" с Российской Федерацией", - отметил Амбразевич в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, санкционная политика за последние 20 лет стала банальным элементом во внешнем инструментарии США и Запада в целом.

"И связано это прежде всего с тем, что у них нет других инструментов влияния", - заявил Амбразевич.

Он отметил, что связь Минска и Москвы может быть расширена за счет других стран СНГ, которые экономически либо гуманитарно связаны с РФ и Белоруссией.

Также Амбразевич счел неправомерными заявления тех, кто говорит о потере государственности и суверенитета Белоруссии после интеграции с Россией.

"У Белоруссии никак не меньше суверенитета, чем у Бельгии, Чехии или еще кого-то. Возьмите бельгийскую экономику. 60% ее товарооборота приходится на Германию. О какой независимости королевства Бельгия с точки зрения безопасности может идти речь конкретно в контексте натовского сотрудничества?", - добавил он.

"Да, безусловно, все эти вопросы там решаются при помощи "зонтика НАТО". У нас с Россией точно так же эти вопросы решаются благодаря тому, что у нас есть договор на самом высоком уровне", - пояснил белорусский дипломат.

Говоря о вопросе обеспечения мира и безопасности в стране и на соседних территориях, Амбразевич добавил, что на данном этапе развития мировой политики уже недостаточно продвижения инициативы "Хельсинки-2".

"Время требует от нас некого глобального процесса в духе "Сан-Франциско". "Хельсинки" - это европейский формат. Нам, наверное, надо намного шире смотреть на вопрос: на всех континентах появились серьезные региональные формирования силы", - отметил Амбразевич.

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза, и Соединенных Штатов.

Белоруссия Россия Юрий Амбразевич
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