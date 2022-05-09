Гаглоев лидирует на выборах президента в Южной Осетии после обработки более 85% протоколов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов, у действующего президента Анатолия Бибилова 41,3% голосов, следует из данных ЦИК республики, опубликованных в понедельник.

"Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич - 11 099, что составляет 41,3% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович - 14 505, что составляет 53,67% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, против всех проголосовали 800 избирателей, что составляет 5,03% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост претендовали нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Явка избирателей составила 68,2%.

В воскресенье вечером Бибилов заявил, что признает поражение на выборах, а также пожелал Гаглоеву удачи на посту главы республики.