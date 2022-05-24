Правительство Южной Осетии ушло в отставку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Южной Осетии во главе с председателем Геннадием Бекоевым ушло в отставку, объявили во вторник на заседании кабинета министров.

Заседание правительства прошло после церемонии вступления в должность избранного президента страны Алана Гаглоева.

Бекоев поздравил Гаглоева со вступлением в должность.

По его словам, на повестку дня заседания выносится только один вопрос - отставка правительства.

"В соответствии со статьей 75 Конституции и статьей 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия", - сказал глава правительства.

Бекоев отметил, что выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку правительства будут зависеть от указов президента.

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил официально в должность 24 мая.