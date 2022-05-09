В Кишиневе проходит Марш Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В столице Молдавии Кишиневе в понедельник проходит Марш Победы, в котором принимают участие несколько тысяч человек, передает корреспондент "Интерфакса".

Марш начался в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) на Площади Победы, откуда колонна манифестантов идет по центральным улицам города до Мемориала воинской славы "Вечность". Марш организован Комитетом "Победа", в состав которого входят ряд партий, общественно-политических организаций и неправительственных ассоциаций.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", впереди колонны идут депутаты от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), а также экс-президент Молдавии, почетный председатель ПСРМ Игорь Додон.

Большинство депутатов и политиков, участвующих в марше, носят георгиевскую ленту, официально запрещенную в Молдавии принятым парламентом законом. Среди участников манифестации мало тех, кто носит этот символ, отмечает корреспондент агентства.

Кроме того, участники манифестации несут красные флаги Победы и государственные флаги Молдавии. При этом, нет партийных флагов и флагов в цвета георгиевской ленты. Многие участники марша пришли с фотографиями своих воевавших родственников в рамках акции "Бессмертный полк".

В этом году руководство Молдавии не участвует в мероприятиях по случаю Дня Победы.