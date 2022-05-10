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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Маск сообщил о планах запустить ракету Starship к Марсу через 3-5 лет

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Создатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сообщил на конференции Financial Times, что рассчитывает в скором времени осуществить непилотируемый полет ракеты-носителя Starship к Марсу.

"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемую (миссию - ИФ) Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем к концу этого десятилетия", - заявил Маск.

Он сказал, что стартовые "окна" для марсианской миссии открываются каждые два года, а возможность для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса при нужном расположении планет относительно друг друга открывается каждые 26 месяцев.

"Мы проведем наш первый запуск (ракеты Starship - ИФ) этим летом, через два или три месяца", - добавил глава SpaceX.

SpaceX Starship Илон Маск Марс
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