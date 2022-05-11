"Газпром" и Украина сошлись в оценке транзитной заявки на среду

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в среду 11 мая сократилась по сравнению с уровнем предыдущих дней мая. Это происходит на фоне отказа Киева транспортировать газ через территорию ЛНР. Также в Европе выросла выработка электроэнергии за счет ветра, что могло сократить спрос импортёров на украинском направлении.

Потоки газа

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн куб. м 11 мая".

Те же данные привел и "Оператор ГТС Украины", приняв от "Газпрома" на среду заявку транспортировать по своей территории 72 млн куб. м газа, только через газоизмерительную станцию "Суджа". На вторник заявка на транзит через две ГИС - "Суджа" и "Сохрановка" была 88,2 млн куб. м, а максимальный уровень транзита за текущий месяц был 2 мая - 98,9 млн куб. м.

Как сообщалось, украинская сторона предложила "Газпрому" перенести весь транзит газа на ГИС "Суджа", так как активы газотранспортной системы на маршруте через "Сохрановку" (КС "Новопсков") теперь не полностью контролируются властями Украины.

Картину целиком помогает оценить фактор погоды и возобновляемой энергетики. В Европе неожиданно улучшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. И как минимум до конца текущей рабочей недели будет довольно ветрено, что увеличит шансы ВИЭ и может сократить текущее потребление газа. Во вторник ветроэлектростанции обеспечили 18,5% выработки электроэнергии по ЕС по сравнению с 11% в понедельник и 10% на прошлой неделе, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В том числе сильно выросла выработка в Италии, которая получает российский газ через территорию Украины. Этим также может объясняться снижение спотовой цены газа на торгах во вторник, а также транзитной заявки через Украину в течение дня вторника с 97,5 до 88,2 млн кубометров.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 37,24%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 4,6 процентных пункта.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России её темпы удалось увеличить. За первые 9 дней мая скорость закачки газа в ПХГ на 50% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%).

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%. Однако руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши и Болгарии) и делает ситуацию с исполнением этой директивы все сложнее.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.