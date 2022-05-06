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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

ООН совместно с МККК начали третью операцию по эвакуации людей из Мариуполя

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ООН вместе с МККК занимаются третьей операцией по эвакуации людей из Мариуполя, в результате первых двух было эвакуировано почти 500 человек, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Совбезе в четверг.

"Сейчас проводится третья операция, но частью нашей политики является не разглашать детали операций, пока они не будут завершены", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что в результате двух первых операций из Мариуполя было эвакуировано почти 500 человек.

По словам генсека, даже в эпоху, когда информационное пространство загружено самыми разными заявлениями, "тихая" дипломатия все еще возможна и иногда является единственным способом достижения результатов".

Хроника 24 февраля – 06 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ДНР Мариуполь ООН МККК Антониу Гутерриш
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