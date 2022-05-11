Лагард не исключила возможности подъема ставки ЕЦБ уже в июле

Европейский Центробанк не поднимал ставок с 2011 года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала текущего года и спустя "некоторое время" после этого приступит к повышению ставок, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе конференции в Любляне в среду.

"Некоторое время" между завершением выкупа активов и подъемом ставок "может означать период всего в пару недель", сказала Лагард.

Ее слова были расценены трейдерами как сигнал того, что ЕЦБ может поднять ставку уже в июле, о чем ранее говорили другие представители Европейского Центробанка, сообщает агентство Bloomberg.

ЕЦБ не поднимал ставок с 2011 года, в апреле он сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%. Ставка по депозитам остается отрицательной с 2014 года.

Рынки уверены, что ЕЦБ повысит ставки в июле и сентябре, и доведет ставку по депозитам до 1,5% в течение двух лет.

Ранее в среду член исполнительного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон заявил, что руководство Центробанка оценит возможность подъема ставок с рекордных минимумов уже в июле. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отмечал, что выкуп активов может быть завершен в июне, а ставки повышены уже в июле.