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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава Минфина ФРГ пообещал Украине поддержку в послевоенном восстановлении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия окажет поддержку Украине в послевоенном восстановлении.

"Когда будет режим прекращения огня или перемирие, мы поддержим Украину в работах по восстановлению", - сказал министр в интервью изданию Spiegel, опубликованном в пятницу.

На вопрос о том, могут ли для этих целей быть задействованы российские активы за рубежом, он ответил уклончиво, сославшись на строгое правовое регулирование в ФРГ.

Германия Украина
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